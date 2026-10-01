Стало известно, что произошло между Роналду и Жорже Жезушем 

Дата публикации: 01-10-2026 11:00

Издание Marca раскрыло подробности конфликта между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. По данным источника, напряжение между футболистом и наставником возникло после изменения первоначальных планов относительно игрового времени капитана команды.

Изначально Жезуш договорился с Роналду, что форвард сыграет в первом матче сборной в текущем цикле — против Уэльса, а затем выйдет на поле в четвёртой встрече с Норвегией. В игре с валлийцами нападающий появился в стартовом составе и провёл на поле первые 66 минут. Роналду даже забил гол, однако взятие ворот в итоге было отменено.

Перед следующим матчем с Норвегией тренер изменил свои планы. Утром Жезуш сообщил Роналду, что рассчитывает использовать его уже в этой встрече и может выпустить на последние 30 минут.

Однако ход игры не позволил реализовать первоначальный замысел. При счёте 1:1 на 51-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. Роналду в этот момент начал разминаться. Спустя несколько минут португальцы пропустили ещё один мяч, после чего задача команды изменилась — требовалось отыгрываться, а замена форварда уже не соответствовала ситуации на поле.

Роналду продолжал разминаться примерно полчаса, но в итоге так и не получил игрового времени. После финального свистка футболист покинул стадион в раздражении.

На этом ситуация не закончилась. Перед следующим матчем Роналду продолжил подготовку, однако во вторник не присоединился к партнёрам на командной тренировке в Дании. Пока сборная проводила занятие, форвард отправился в отель и занимался индивидуально в тренажёрном зале.

По версии Marca, окончательной точкой стала пресс-конференция Жезуша. Роналду услышал объяснения тренера по поводу произошедшего, однако слова наставника о том, что «это момент разочарования, который длится 10, 15 или 20 секунд», его не убедили.

После этого капитан сборной не стал тренироваться вместе с командой и принял решение покинуть расположение национальной команды. Позднее Роналду подтвердил свой отъезд и заявил, что в будущем расскажет португальцам правду о причинах своего решения.

На фоне произошедшего португальские СМИ начали сообщать о возможном завершении Роналду карьеры в национальной команде. Сам футболист пока официально не объявлял об уходе из сборной.