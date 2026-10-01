УПЛ может перенести домашние матчи некоторых клубов на запад Украины 

Дата публикации: 01-10-2026 11:13

Клубы украинской Премьер-лиги рассматривают запасные варианты проведения домашних матчей на случай дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью. Одним из возможных сценариев может стать перенос отдельных встреч команд из зон повышенного риска на запад Украины.

Журналист Михаил Спиваковский отметил, что полностью останавливать чемпионат из-за введения жёлтого уровня опасности клубы пока не готовы. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации вероятность временного переезда команд на более безопасные арены будет возрастать.

«Не отменять матчи во время желтого уровня опасности – нет, клубы сейчас к этому не готовы. Если ситуация будет ухудшаться, будет расти вероятность того, что УПЛ переедет на запад», – сказал Спиваковский.

По словам журналиста, заранее подготовить альтернативные домашние стадионы в перспективе может потребоваться нескольким клубам. Среди команд, которым может понадобиться такой вариант, Спиваковский назвал «Колос», «Зарю» и киевское «Динамо».

При выборе резервных площадок основным критерием станет возможность организовать проведение матчей с соблюдением необходимых требований безопасности. В качестве потенциальных вариантов рассматриваются несколько стадионов на западе страны.

В частности, матчи УПЛ при таком сценарии могут проходить на стадионах «Авангард» и «Минай» в Ужгороде. Ещё одной возможной ареной называется стадион в Луцке. Также среди вариантов фигурирует львовский «Скиф».

Таким образом, речь пока идёт о возможном сценарии на случай дальнейшего ухудшения ситуации, а не о принятом решении о переносе чемпионата. Конкретный формат проведения матчей будет зависеть от обстановки с безопасностью и решений клубов и руководства УПЛ.