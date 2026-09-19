«Монако» вырвал победу у «Ланса» благодаря автоголу

Дата публикации: 19-09-2026 00:57

«Монако» одержал волевую победу над «Лансом» в матче 5-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Клеман Тюрпен из Уллена.

Счёт открыл «Монако». На 32-й минуте Парис Бруннер воспользовался моментом в атаке и отправил мяч в сетку ворот «Ланса». Команде хозяев удалось уйти на перерыв, сохранив минимальное преимущество.

После возобновления игры гости достаточно быстро восстановили равновесие. На 58-й минуте защитник «Ланса» Матьё Юдоль поразил ворота «Монако», сделав счёт 1:1. После этого команды продолжили борьбу за три очка, однако долгое время ни одной из них не удавалось снова выйти вперёд.

Развязка наступила ближе к концу встречи. На 84-й минуте защитник «Ланса» Жонатан Гради отправил мяч в собственные ворота. Автогол стал решающим эпизодом матча и позволил «Монако» вновь выйти вперёд. В оставшееся время хозяева удержали преимущество и довели встречу до победы — 2:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Результативными действиями футболист не отметился.

После пяти туров «Монако» набрал 13 очков и единолично занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» имеет четыре очка и располагается на 10-й позиции.

Следующую игру монегаски проведут 10 октября. «Монако» примет на своём поле «Тулузу». «Ланс» сыграет днём ранее, 9 октября, также дома — соперником команды станет «Лион».