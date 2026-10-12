Монтелла обратился к болельщикам Турции после ухода с поста главного тренера 

Итальянский специалист Винченцо Монтелла обратился к болельщикам, игрокам и сотрудникам сборной Турции после ухода с поста главного тренера. Об увольнении наставника было объявлено 9 октября.

Монтелла поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении трёх лет работы с национальной командой. Специалист отметил, что этот период стал для него особенным не только с профессиональной точки зрения, но и благодаря отношениям, которые ему удалось выстроить в Турции.

«У каждой красивой истории однажды наступает финал, однако некоторые путешествия оставляют след, который гораздо важнее футбола. Для меня было огромной честью руководить сборной Турции. Три года назад мне доверили возглавить национальную команду этой замечательной страны», — написал итальянец в социальных сетях.

Отдельные слова благодарности Монтелла адресовал бывшему президенту Федерации футбола Турции Мехмету Бююкекши и его коллегам, которые доверили ему работу со сборной. Он также отметил нынешнего главу федерации Ибрагима Этема Хаджиосманоглу и всех сотрудников организации.

Особое место в обращении заняли футболисты национальной команды. Тренер поблагодарил игроков за самоотдачу, трудолюбие и преданность сборной. По словам Монтеллы, тёплые сообщения, которые многие из них отправили ему после завершения сотрудничества, подтвердили прочность отношений, сложившихся за время совместной работы.

Итальянец также вспомнил болельщиков, чья поддержка сопровождала команду на протяжении этого периода. Вместе, как отметил специалист, им удалось пережить незабываемые моменты, добиться исторических результатов и преодолеть трудности.

«Футбол не ограничивается результатами и трофеями. Я убеждён, что отношение людей к тренеру после его ухода из страны не менее важно, чем его достижения на поле», — подчеркнул Монтелла.

В завершение наставник выразил надежду, что болельщики будут вспоминать его с любовью и уважением благодаря эмоциям, которые команда подарила стране.

«Спасибо, Турция! Ты навсегда останешься в моём сердце», — заключил специалист.