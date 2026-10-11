Семья Криштиану Роналду посоветовала ему завершить футбольную карьеру
Семья Криштиану Роналду посоветовала португальскому нападающему завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Луиса Вилара.
По информации источника, близкие 41-летнего футболиста считают, что ему стоит уйти из большого футбола и спокойно завершить выступления на профессиональном уровне. Речь идёт о рекомендации семьи, а не о подтверждённом решении самого игрока.
Как отмечает Вилар, Роналду непросто смириться с мыслью о завершении карьеры. Несмотря на возраст, нападающий продолжает выступать и, по словам журналиста, с трудом принимает тот факт, что его футбольный путь постепенно подходит к концу.
Роналду на протяжении многих лет остаётся одной из главных фигур мирового футбола. Поэтому возможное завершение карьеры станет важным событием не только для самого португальца и его близких, но и для болельщиков по всему миру.
При этом официальных заявлений о намерении уйти из профессионального футбола сам Роналду не делал. На данный момент информация касается позиции его семьи, а окончательное решение остаётся за нападающим.
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