Тенерифе - Жирона 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Элиодоро Родригес Лопес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания), вместимость: 23660
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Альваро Сервера
История личных встреч
|19.06.2022
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|1 : 3
|11.06.2022
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|0 : 0
|09.05.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 1
|08.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|21.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|2 : 0
|19.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|1 : 0
|08.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 0
|15.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|3 : 3
|05.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эйбар
|8
|21
| 2
Повышение
|Альмерия
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Кастельон
|9
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|9
|17
| 5
Плей-офф за повышение
|Сабадель
|9
|16
| 6
Плей-офф за повышение
|Жирона
|8
|14
|7
|Бургос
|8
|14
|8
|Спортинг Хихон
|8
|13
|9
|Леганес
|9
|11
|10
|Эльденсе
|9
|11
|11
|Тенерифе
|8
|11
|12
|Лас-Пальмас
|9
|11
|13
|Гранада
|8
|11
|14
|Овьедо
|8
|11
|15
|Сельта Фортуна
|9
|11
|16
|ФК Андорра
|9
|10
|17
|Вальядолид
|8
|9
|18
|Кордова
|9
|9
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад-2
|9
|8
| 20
Зона вылета
|Кадис
|8
|7
| 21
Зона вылета
|Сеута
|9
|5
| 22
Зона вылета
|Альбасете
|8
|1
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