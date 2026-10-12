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Тенерифе - Жирона 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Элиодоро Родригес Лопес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания), вместимость: 23660
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 9-й тур
Тенерифе
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Жирона
Жирона
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
19.06.2022 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч Тенерифе1 : 3Жирона
11.06.2022 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч Жирона0 : 0Тенерифе
09.05.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Жирона0 : 1Тенерифе
08.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Тенерифе2 : 1Жирона
01.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Жирона1 : 0Тенерифе
21.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Тенерифе2 : 0Жирона
19.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Тенерифе1 : 0Жирона
08.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Жирона1 : 0Тенерифе
15.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Тенерифе3 : 3Жирона
05.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Жирона1 : 1Тенерифе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эйбар821
2
Повышение
Альмерия921
3
Плей-офф за повышение
Кастельон920
4
Плей-офф за повышение
Мальорка917
5
Плей-офф за повышение
Сабадель916
6
Плей-офф за повышение
Жирона814
7 Бургос814
8 Спортинг Хихон813
9 Леганес911
10 Эльденсе911
11 Тенерифе811
12 Лас-Пальмас911
13 Гранада811
14 Овьедо811
15 Сельта Фортуна911
16 ФК Андорра910
17 Вальядолид89
18 Кордова99
19
Зона вылета
Реал Сосьедад-298
20
Зона вылета
Кадис87
21
Зона вылета
Сеута95
22
Зона вылета
Альбасете81
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Тенерифе
33%
Ничья
33%
Жирона
33%

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