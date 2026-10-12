Тенерифе - Жирона 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Элиодоро Родригес Лопес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания), вместимость: 23660 12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда , 9-й тур

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Составы команд Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе Жирона Жирона Главные тренеры Альваро Сервера История личных встреч 19.06.2022 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч 1 : 3 11.06.2022 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч 0 : 0 09.05.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 0 : 1 08.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур 2 : 1 01.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур 1 : 0 21.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур 2 : 0 19.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур 1 : 0 08.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур 1 : 0 15.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур 3 : 3 05.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Эйбар 8 21 2 Повышение Альмерия 9 21 3 Плей-офф за повышение Кастельон 9 20 4 Плей-офф за повышение Мальорка 9 17 5 Плей-офф за повышение Сабадель 9 16 6 Плей-офф за повышение Жирона 8 14 7 Бургос 8 14 8 Спортинг Хихон 8 13 9 Леганес 9 11 10 Эльденсе 9 11 11 Тенерифе 8 11 12 Лас-Пальмас 9 11 13 Гранада 8 11 14 Овьедо 8 11 15 Сельта Фортуна 9 11 16 ФК Андорра 9 10 17 Вальядолид 8 9 18 Кордова 9 9 19 Зона вылета Реал Сосьедад-2 9 8 20 Зона вылета Кадис 8 7 21 Зона вылета Сеута 9 5 22 Зона вылета Альбасете 8 1