Аталанта - Венеция 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000 12 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Париде Тремолада (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Аталанта Бергамо Венеция Венеция 29 вр Марко Карнезекки 16 зщ Рауль Белланова 31 зщ Томас Кристенсен 42 зщ Джорджио Скальвини 23 зщ Сеад Колашинац 13 пз Эдерсон 17 пз Шарль Де Кетеларе 11 пз Джонатан Роу 19 пз Франк Кессье 99 нп Элиф Элмас 9 нп Джанлука Скамакка 1 вр Филип Станкович 2 зщ Матиас Морено 15 зщ Жуан Жесус 25 зщ Редуан Халал 18 пз Антуан Эно 71 пз Кике Перес 19 пз Симон Зом 14 пз Тьерри Коррея 26 пз Тома Башич 10 нп Джон Йебоа 45 нп Акор Адамс Главные тренеры Маурицио Сарри История личных встреч 01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 0 20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 2 23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 3 12.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0 30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур 4 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 6 16 2 Лига чемпионов Лацио 6 16 3 Лига чемпионов Рома 6 14 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Комо 6 11 7 Наполи 6 10 8 Ювентус 5 10 9 Фрозиноне 6 10 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 6 6 13 Болонья 6 5 14 Парма 6 4 15 Удинезе 5 4 16 Торино 5 4 17 Дженоа 6 4 18 Зона вылета Монца 6 4 19 Зона вылета Фиорентина 6 4 20 Зона вылета Венеция 5 0