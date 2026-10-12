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Аталанта - Венеция 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
12 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Аталанта
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
29 Италия вр Марко Карнезекки
16 Италия зщ Рауль Белланова
31 Дания зщ Томас Кристенсен
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Англия пз Джонатан Роу
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Франк Кессье
99 Северная Македония нп Элиф Элмас
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Сербия вр Филип Станкович
2 Аргентина зщ Матиас Морено
15 Бразилия зщ Жуан Жесус
25 Марокко зщ Редуан Халал
18 Франция пз Антуан Эно
71 Испания пз Кике Перес
19 Швейцария пз Симон Зом
14 Португалия пз Тьерри Коррея
26 Хорватия пз Тома Башич
10 Эквадор нп Джон Йебоа
45 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Аталанта0 : 0Венеция
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Венеция0 : 2Аталанта
23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Венеция1 : 3Аталанта
12.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта2 : 0Венеция
30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта4 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Комо611
7 Наполи610
8 Ювентус510
9 Фрозиноне610
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче66
13 Болонья65
14 Парма64
15 Удинезе54
16 Торино54
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Аталанта
80%
Ничья
0%
Венеция
20%

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