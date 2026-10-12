Аталанта - Венеция 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
12 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|19
|пз
|Франк Кессье
|99
|нп
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Филип Станкович
|2
|зщ
|Матиас Морено
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|14
|пз
|Тьерри Коррея
|26
|пз
|Тома Башич
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 3
|12.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Комо
|6
|11
|7
|Наполи
|6
|10
|8
|Ювентус
|5
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|6
|6
|13
|Болонья
|6
|5
|14
|Парма
|6
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Торино
|5
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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