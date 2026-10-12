Аль-Наср - Нефтчи Ф 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК , Западный регион. 2-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Аль-Наср Эр-Рияд, Саудовская Аравия Нефтчи Ф Фергана, Узбекистан Главные тренеры Ангелос Постекоглу История личных встреч 09.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 3 : 0 15.09.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 1-й тур 4 : 0 12.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 1 09.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 2 : 1 05.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Западный регион № Команда И О 1 Аль-Айн 1 3 2 Эстегляль 1 3 3 Аль-Хиляль 1 3 4 Аль-Кадисия 1 3 5 Шабаб Аль-Ахли 1 3 6 Нефтчи Ф 1 3 7 Аль-Иттихад 1 1 8 Пахтакор 1 1 9 Аль-Ахли 1 1 10 Эш-Шамаль 1 1 11 Аль-Гарафа 1 0 12 Аль-Васл 1 0 13 Аль-Кува 1 0 14 Трактор 1 0 15 Аль-Садд 1 0 16 Аль-Наср 1 0 Восточный регион № Команда И О 1 Касима Антлерс 1 3 2 Гамба Осака 1 3 3 Шанхай Порт 1 3 4 Бэйцзин Гоань 1 3 5 Виссел Кобе 1 3 6 Чонбук Хёндэ Моторс 1 3 7 Тэджон Хана Ситизен 1 3 8 Джохор Дарул Тазим 1 1 9 Бурирам Юнайтед 1 1 10 Касива Рейсол 1 0 11 Порт 1 0 12 Киото Санга 1 0 13 Ратчабури 1 0 14 Пхохан Стилерс 1 0 15 Конган Ханой 1 0 16 Ньюкасл Джетс 1 0