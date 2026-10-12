Аль-Наср - Нефтчи Ф 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|09.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 0
|15.09.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 1-й тур
|4 : 0
|12.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|09.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|2 : 1
|05.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|1
|3
|2
|Эстегляль
|1
|3
|3
|Аль-Хиляль
|1
|3
|4
|Аль-Кадисия
|1
|3
|5
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|3
|6
|Нефтчи Ф
|1
|3
|7
|Аль-Иттихад
|1
|1
|8
|Пахтакор
|1
|1
|9
|Аль-Ахли
|1
|1
|10
|Эш-Шамаль
|1
|1
|11
|Аль-Гарафа
|1
|0
|12
|Аль-Васл
|1
|0
|13
|Аль-Кува
|1
|0
|14
|Трактор
|1
|0
|15
|Аль-Садд
|1
|0
|16
|Аль-Наср
|1
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Касима Антлерс
|1
|3
|2
|Гамба Осака
|1
|3
|3
|Шанхай Порт
|1
|3
|4
|Бэйцзин Гоань
|1
|3
|5
|Виссел Кобе
|1
|3
|6
|Чонбук Хёндэ Моторс
|1
|3
|7
|Тэджон Хана Ситизен
|1
|3
|8
|Джохор Дарул Тазим
|1
|1
|9
|Бурирам Юнайтед
|1
|1
|10
|Касива Рейсол
|1
|0
|11
|Порт
|1
|0
|12
|Киото Санга
|1
|0
|13
|Ратчабури
|1
|0
|14
|Пхохан Стилерс
|1
|0
|15
|Конган Ханой
|1
|0
|16
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
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