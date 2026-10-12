Торино - Удинезе 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
12 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|10
|пз
|Никола Влашич
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|11
|пз
|Хассан Камара
|38
|пз
|Леннон Миллер
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|23
|пз
|Мергим Войвода
|46
|пз
|Унай Гомес
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Коста Руньяич
История личных встреч
|02.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Комо
|6
|11
|7
|Наполи
|6
|10
|8
|Ювентус
|5
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|6
|6
|13
|Болонья
|6
|5
|14
|Парма
|6
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Торино
|5
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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