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Торино - Удинезе 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
12 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Торино
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
20 Бразилия вр Лукас Перри
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
29 Италия зщ Никколо Фортини
8 Италия пз Роландо Мандрагора
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
10 Хорватия пз Никола Влашич
77 Италия пз Алессио Каччамани
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
19 Шотландия нп Че Адамс
40 Нигерия вр Мадука Окойе
14 Ирландия зщ Джеймс Абанква
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
11 Кот-д&#039;Ивуар пз Хассан Камара
38 Шотландия пз Леннон Миллер
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
23 Косово пз Мергим Войвода
46 Испания пз Унай Гомес
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
02.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур Удинезе2 : 0Торино
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Торино1 : 2Удинезе
23.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Торино2 : 0Удинезе
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Удинезе2 : 2Торино
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2Торино
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Торино1 : 1Удинезе
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Торино1 : 0Удинезе
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Удинезе1 : 2Торино
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе2 : 0Торино
22.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Торино2 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Комо611
7 Наполи610
8 Ювентус510
9 Фрозиноне610
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче66
13 Болонья65
14 Парма64
15 Удинезе54
16 Торино54
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Торино
0%
Ничья
50%
Удинезе
50%

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