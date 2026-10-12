Торино - Удинезе 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958 12 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Валерио Креццини (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Торино Турин Удинезе Удине 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 5 зщ Эрай Джёмерт 15 зщ Пьетро Комуццо 29 зщ Никколо Фортини 8 пз Роландо Мандрагора 28 пз Киян Фитц-Джим 10 пз Никола Влашич 77 пз Алессио Каччамани 18 нп Джованни Симеоне 19 нп Че Адамс 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 27 зщ Кристиан Кабазель 77 зщ Энсо Эбосс 32 пз Юрген Эккеленкамп 11 пз Хассан Камара 38 пз Леннон Миллер 8 пз Йеспер Карлстрём 23 пз Мергим Войвода 46 пз Унай Гомес 9 нп Кинан Дэвис Главные тренеры Иньяцио Абате Коста Руньяич История личных встреч 02.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур 2 : 0 07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2 23.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур 2 : 0 29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2 16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 2 23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 1 : 1 05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур 1 : 0 23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур 1 : 2 06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур 2 : 0 22.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 6 16 2 Лига чемпионов Лацио 6 16 3 Лига чемпионов Рома 6 14 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Комо 6 11 7 Наполи 6 10 8 Ювентус 5 10 9 Фрозиноне 6 10 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 6 6 13 Болонья 6 5 14 Парма 6 4 15 Удинезе 5 4 16 Торино 5 4 17 Дженоа 6 4 18 Зона вылета Монца 6 4 19 Зона вылета Фиорентина 6 4 20 Зона вылета Венеция 5 0