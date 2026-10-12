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Радомяк - Мотор 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
12 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Радомяк
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Радомяк
Радом
Мотор
Люблин
История личных встреч
06.04.2026 Польша — Экстракласса 27-й тур Радомяк1 : 1Мотор
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2Радомяк
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3Мотор
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия919
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Пяст1016
6 Заглембе Л1015
7 Погонь815
8 Корона915
9 ГКС Катовице915
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Радомяк98
15 Вечиста Краков98
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Радомяк
50%
Ничья
0%
Мотор
50%

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