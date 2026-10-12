Радомяк - Мотор 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840 12 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Радомяк Радом Мотор Люблин История личных встреч 06.04.2026 Польша — Экстракласса 27-й тур 1 : 1 29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2 24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3 02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Гурник З 10 25 2 Лига чемпионов Лех П 9 22 3 Лига Европы Легия 9 19 4 Лига конференций Висла Кр 9 17 5 Пяст 10 16 6 Заглембе Л 10 15 7 Погонь 8 15 8 Корона 9 15 9 ГКС Катовице 9 15 10 Ягеллония 9 12 11 Висла Плоцк 9 11 12 Краковия 10 11 13 Видзев 10 9 14 Радомяк 9 8 15 Вечиста Краков 9 8 16 Зона вылета Мотор 9 6 17 Зона вылета Шлёнск 10 6 18 Зона вылета Ракув 10 3