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Фамаликан - Алверка 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
12 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Фамаликан
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
15 Испания зщ Виктор Рофино
4 Нидерланды зщ Финн ван Бремен
28 Ангола зщ Педру Бонду
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
8 Испания пз Маркос Пенья
23 Португалия пз Жил Диаш
21 Венгрия пз Тамаш Сюч
7 Бразилия пз Соррисо
70 Греция нп Георгиос Куциас
31 Бразилия вр Матеус Мендес
14 Франция зщ Стевен Басея
21 Испания зщ Серхи Гомес
20 Португалия зщ Диогу Спенсер
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
12 Нигерия пз Айзек Джеймс
6 Кот-д&#039;Ивуар пз Davy Gui
35 Бразилия пз Райан Лукас
10 Португалия нп Шикинью
19 Испания нп Дауда Камара
22 Бразилия нп Lucas Figueiredo
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 0Алверка
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Алверка1 : 0Фамаликан
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Алверка1 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Спортинг818
3
Лига чемпионов
Санта-Клара818
4
Лига Европы
Бенфика716
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока711
7 Жил Висенте711
8 Брага711
9 Эштрела710
10 Морейренсе88
11 Алверка78
12 Маритиму88
13 Фамаликан77
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш75
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Фамаликан
33%
Ничья
33%
Алверка
33%

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