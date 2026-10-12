Фамаликан - Алверка 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000 12 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фамаликан Вила-Нова-ди-Фамаликан Алверка Алверка-ду-Рибатежу 25 вр Лазар Царевич 17 зщ Родригу Пиньейру 15 зщ Виктор Рофино 4 зщ Финн ван Бремен 28 зщ Педру Бонду 14 пз Матиаш Де Аморим 8 пз Маркос Пенья 23 пз Жил Диаш 21 пз Тамаш Сюч 7 пз Соррисо 70 нп Георгиос Куциас 31 вр Матеус Мендес 14 зщ Стевен Басея 21 зщ Серхи Гомес 20 зщ Диогу Спенсер 55 зщ Франсишку Шиссумба 12 пз Айзек Джеймс 6 пз Davy Gui 35 пз Райан Лукас 10 нп Шикинью 19 нп Дауда Камара 22 нп Lucas Figueiredo Главные тренеры Карлуш Карвальял История личных встреч 16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 0 04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 0 20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 8 24 2 Лига чемпионов Спортинг 8 18 3 Лига чемпионов Санта-Клара 8 18 4 Лига Европы Бенфика 7 16 5 Лига конференций Академику 8 14 6 Арока 7 11 7 Жил Висенте 7 11 8 Брага 7 11 9 Эштрела 7 10 10 Морейренсе 8 8 11 Алверка 7 8 12 Маритиму 8 8 13 Фамаликан 7 7 14 Риу Аве 8 7 15 Витория Гимарайнш 7 5 16 Стыковая зона Насьонал 8 4 17 Зона вылета Каза Пия 8 4 18 Зона вылета Эшторил 8 2