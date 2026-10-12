Фамаликан - Алверка 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
12 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|8
|пз
|Маркос Пенья
|23
|пз
|Жил Диаш
|21
|пз
|Тамаш Сюч
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|31
|вр
|Матеус Мендес
|14
|зщ
|Стевен Басея
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|12
|пз
|Айзек Джеймс
|6
|пз
|Davy Gui
|35
|пз
|Райан Лукас
|10
|нп
|Шикинью
|19
|нп
|Дауда Камара
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|16.05.2026
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Бенфика
|7
|16
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|7
|11
|7
|Жил Висенте
|7
|11
|8
|Брага
|7
|11
|9
|Эштрела
|7
|10
|10
|Морейренсе
|8
|8
|11
|Алверка
|7
|8
|12
|Маритиму
|8
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Риу Аве
|8
|7
|15
|Витория Гимарайнш
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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