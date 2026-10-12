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Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ковентри Сити
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
19 Англия вр Карл Рашворт
12 Англия зщ Стивен Мфуни
4 Англия зщ Бобби Томас
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
2 Ямайка зщ Итан Пиннок
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
6 Англия пз Мэтт Граймз
5 Англия пз Джек Рудони
16 Нигерия пз Фрэнк Оньека
23 Гана нп Брендон Томас-Асанте
10 Англия нп Эфрон Мэйсон-Кларк
21 Чехия вр Лукаш Горничек
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
67 Англия пз Льюис Майли
9 ДР Конго пз Йоан Висса
11 Англия пз Харви Барнс
6 Испания пз Нико Гонсалес
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
20 Бельгия нп Матиас Фернандес-Пардо
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
19.09.2026 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Ковентри Сити
16.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ковентри Сити1 : 3
13.09.2026 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ковентри Сити0 : 5
05.09.2026 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Ковентри Сити
29.08.2026 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ковентри Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Ливерпуль59
9 Халл Сити69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед58
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ноттингем Форест65
15 Астон Вилла65
16 Сандерленд64
17 Борнмут63
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
19
Зона вылета
Ковентри Сити53
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Ковентри Сити
33%
Ничья
0%
Ньюкасл
67%

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