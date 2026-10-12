Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609 12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ковентри Сити Ковентри Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн 19 вр Карл Рашворт 12 зщ Стивен Мфуни 4 зщ Бобби Томас 3 зщ Джей Дасилва 2 зщ Итан Пиннок 27 зщ Милан ван Эвейк 6 пз Мэтт Граймз 5 пз Джек Рудони 16 пз Фрэнк Оньека 23 нп Брендон Томас-Асанте 10 нп Эфрон Мэйсон-Кларк 21 вр Лукаш Горничек 12 зщ Малик Тшау 4 зщ Свен Ботман 3 зщ Льюис Холл 37 зщ Амар Дедич 67 пз Льюис Майли 9 пз Йоан Висса 11 пз Харви Барнс 6 пз Нико Гонсалес 23 нп Джейкоб Мёрфи 20 нп Матиас Фернандес-Пардо Главные тренеры Фрэнк Лэмпард Эдди Хау Маттиас Яйссле История личных встреч 19.09.2026 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1 16.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 3 13.09.2026 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 5 05.09.2026 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0 29.08.2026 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 6 15 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 6 13 4 Лига чемпионов Брентфорд 6 10 5 Лига Европы Эвертон 6 10 6 Лига Европы Челси 6 10 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 6 9 8 Ливерпуль 5 9 9 Халл Сити 6 9 10 Ипсвич Таун 6 9 11 Ньюкасл Юнайтед 5 8 12 Кристал Пэлас 6 7 13 Манчестер Юнайтед 6 6 14 Ноттингем Форест 6 5 15 Астон Вилла 6 5 16 Сандерленд 6 4 17 Борнмут 6 3 18 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 6 3 19 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 20 Зона вылета Фулхэм 6 2