Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|19
|вр
|Карл Рашворт
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|4
|зщ
|Бобби Томас
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
|67
|пз
|Льюис Майли
|9
|пз
|Йоан Висса
|11
|пз
|Харви Барнс
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|20
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|19.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|16.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 3
|13.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 5
|05.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Ливерпуль
|5
|9
|9
|Халл Сити
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ноттингем Форест
|6
|5
|15
|Астон Вилла
|6
|5
|16
|Сандерленд
|6
|4
|17
|Борнмут
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
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