23:58 ()
Свернуть список

Леванте - Севилья 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Леванте
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Леванте
Валенсия
Севилья
Севилья
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
2 Алжир зщ Айсса Манди
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
7 Испания пз Рохер Бруге
18 Франция пз Энзо Бардели
20 Испания пз Ориоль Эренас
24 Аргентина нп Тьяго Фернандес
9 Испания нп Иван Ромеро
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания зщ Андрес Кастрин
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Испания зщ Кике Салас
8 Грузия пз Георгий Кочорашвили
30 Испания пз Мигель Сьерра
24 Франция пз Юссуф Фофана
20 Португалия пз Фелиш Коррея
6 Франция пз Люсьен Агуме
9 Шотландия нп Робби Юр
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
23.04.2026 Испания — Примера 33-й тур Леванте2 : 0Севилья
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Севилья0 : 3Леванте
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Леванте2 : 3Севилья
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Севилья5 : 3Леванте
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Леванте0 : 1Севилья
01.10.2020 Испания - Примера 4-й тур Севилья1 : 0Леванте
15.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Леванте1 : 1Севилья
21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Севилья3 : 1Леванте
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Севилья1 : 0Леванте
26.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Севилья5 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
4
Лига чемпионов
Бетис716
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Атлетик Б68
12 Эспаньол88
13 Хетафе88
14 Сельта88
15 Вильярреал88
16 Расинг77
17 Эльче86
18
Зона вылета
Леванте65
19
Зона вылета
Малага84
20
Зона вылета
Валенсия74
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Леванте
25%
Ничья
25%
Севилья
50%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close