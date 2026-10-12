Леванте - Севилья 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Леванте
Валенсия
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|зщ
|Кике Салас
|8
|пз
|Георгий Кочорашвили
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|9
|нп
|Робби Юр
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|23.04.2026
|Испания — Примера
|33-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 3
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 3
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|21.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Атлетик Б
|6
|8
|12
|Эспаньол
|8
|8
|13
|Хетафе
|8
|8
|14
|Сельта
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Эльче
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Леванте
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Малага
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
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