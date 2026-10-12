Леванте - Севилья 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 12 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Леванте Валенсия Севилья Севилья 13 вр Мэтью Райан 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 2 зщ Айсса Манди 23 зщ Мануэль Санчес 22 зщ Джереми Тольян 8 пз Хон Андер Оласагасти 7 пз Рохер Бруге 18 пз Энзо Бардели 20 пз Ориоль Эренас 24 нп Тьяго Фернандес 9 нп Иван Ромеро 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 5 зщ Андрес Кастрин 17 зщ Габриэль Суасо 4 зщ Кике Салас 8 пз Георгий Кочорашвили 30 пз Мигель Сьерра 24 пз Юссуф Фофана 20 пз Фелиш Коррея 6 пз Люсьен Агуме 9 нп Робби Юр Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Луис Гарсия Пласа История личных встреч 23.04.2026 Испания — Примера 33-й тур 2 : 0 04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 3 21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур 2 : 3 24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур 5 : 3 21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1 01.10.2020 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0 15.06.2020 Испания - Примера 29-й тур 1 : 1 21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 1 20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур 1 : 0 26.01.2019 Испания - Примера 21-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 8 24 2 Лига чемпионов Атлетико М 8 19 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 8 18 4 Лига чемпионов Бетис 7 16 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Реал Сосьедад 8 13 7 Алавес 8 11 8 Депортиво 8 10 9 Осасуна 7 8 10 Райо Вальекано 7 8 11 Атлетик Б 6 8 12 Эспаньол 8 8 13 Хетафе 8 8 14 Сельта 8 8 15 Вильярреал 8 8 16 Расинг 7 7 17 Эльче 8 6 18 Зона вылета Леванте 6 5 19 Зона вылета Малага 8 4 20 Зона вылета Валенсия 7 4