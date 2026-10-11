Алексей Белик и Дарио Срна претендуют на пост главного тренера «Шахтёра» 

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран может продолжить карьеру в сборной Турции. В случае ухода турецкого специалиста украинскому клубу предстоит найти нового наставника. По информации журналистки Ольги Витак, сейчас рассматриваются две кандидатуры на эту должность.

Одним из возможных преемников Турана называют Алексея Белика, который в настоящее время работает с юношеской командой «горняков». Специалист знаком с клубной системой и может получить шанс возглавить первую команду.

Вторым кандидатом считается спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна. Хорват хорошо знает внутреннюю структуру клуба и особенности его работы. Кроме того, у него уже есть опыт руководства основной командой: ранее Срна временно исполнял обязанности главного тренера.

Сам Туран возглавил донецкий клуб летом 2025 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2027-го. Несмотря на сравнительно небольшой срок работы, специалист успел добиться заметных результатов.

В своём первом сезоне во главе «Шахтёра» Туран привёл команду к чемпионству Украины и вывел её в полуфинал Лиги конференций. Эти достижения сделали его кандидатуру интересной для дальнейшей работы на тренерском уровне.

Пока возможный переход Турана в сборную Турции не подтверждён, а Белик и Срна остаются кандидатами на случай его ухода. Окончательное решение о будущем главного тренера и преемнике в донецком клубе ещё предстоит принять.