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Удаление Винисиуса поставило под угрозу его участие в Эль-Класико

Дата публикации: 11-10-2026 23:23

Удаление Винисиуса поставило под угрозу его участие в Эль-Класико 

Мадридский «Реал» поддержал нападающего Винисиуса Жуниора после спорного эпизода в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0, однако одним из главных событий игры стало удаление бразильца на 73-й минуте.

Инцидент произошёл во втором тайме. Винисиус оказался в центре конфликта с полузащитником «Вильярреала» Натаном-Диланом Салиба. Бразильца обвинили в том, что он схватил соперника за волосы, однако сам футболист настаивает, что не делал этого намеренно.

По словам нападающего, во время игрового эпизода его рука случайно зацепилась за волосы оппонента. В руководстве мадридского клуба доверяют объяснениям своего игрока и считают, что он не стал бы сознательно совершать подобный поступок.

Несмотря на поддержку со стороны «Реала», ситуация может повлиять на ближайшие планы команды. В мадридском клубе понимают, что Винисиус рискует пропустить принципиальную встречу с «Барселоной», которая запланирована на 25 октября. Причиной может стать дисквалификация после удаления в игре с «Вильярреалом».

Сам матч завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол на 62-й минуте забил Диоманде, обеспечив «Реалу» три очка. Однако теперь внимание клуба приковано не только к результату встречи, но и к возможным последствиям эпизода с участием Винисиуса.

Окончательное решение о сроке дисквалификации нападающего в приведённой информации не указано. Поэтому пока нельзя утверждать, что бразилец точно пропустит Эль-Класико.

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