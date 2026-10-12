Пахтакор - Аль-Кадисия 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2026 года в 16:45 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
Аль-Кадисия
Эль-Хубар, Саудовская Аравия
Главные тренеры
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История личных встреч
|09.10.2026
|Узбекистан — ПФЛ 2025
|23-й тур
|3 : 1
|19.09.2026
|Узбекистан — ПФЛ 2025
|22-й тур
|1 : 2
|14.09.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 1-й тур
|1 : 1
|09.09.2026
|Узбекистан — ПФЛ 2025
|21-й тур
|1 : 3
|04.09.2026
|Узбекистан — ПФЛ 2025
|20-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|1
|3
|2
|Эстегляль
|1
|3
|3
|Аль-Хиляль
|1
|3
|4
|Аль-Кадисия
|1
|3
|5
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|3
|6
|Нефтчи Ф
|1
|3
|7
|Аль-Иттихад
|1
|1
|8
|Пахтакор
|1
|1
|9
|Аль-Ахли
|1
|1
|10
|Эш-Шамаль
|1
|1
|11
|Аль-Гарафа
|1
|0
|12
|Аль-Васл
|1
|0
|13
|Аль-Кува
|1
|0
|14
|Трактор
|1
|0
|15
|Аль-Садд
|1
|0
|16
|Аль-Наср
|1
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Касима Антлерс
|1
|3
|2
|Гамба Осака
|1
|3
|3
|Шанхай Порт
|1
|3
|4
|Бэйцзин Гоань
|1
|3
|5
|Виссел Кобе
|1
|3
|6
|Чонбук Хёндэ Моторс
|1
|3
|7
|Тэджон Хана Ситизен
|1
|3
|8
|Джохор Дарул Тазим
|1
|1
|9
|Бурирам Юнайтед
|1
|1
|10
|Касива Рейсол
|1
|0
|11
|Порт
|1
|0
|12
|Киото Санга
|1
|0
|13
|Ратчабури
|1
|0
|14
|Пхохан Стилерс
|1
|0
|15
|Конган Ханой
|1
|0
|16
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
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