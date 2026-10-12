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Пахтакор - Аль-Кадисия 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 16:45 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 2-й тур
Пахтакор
Аль-Кадисия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
Аль-Кадисия
Эль-Хубар, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
09.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 23-й тур Пахтакор3 : 1
19.09.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 22-й тур 1 : 2Пахтакор
14.09.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 1-й тур 1 : 1Пахтакор
09.09.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 21-й тур 1 : 3Пахтакор
04.09.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 20-й тур Пахтакор3 : 0
Турнирная таблица
Западный регион
КомандаИО
1 Аль-Айн13
2 Эстегляль13
3 Аль-Хиляль13
4 Аль-Кадисия13
5 Шабаб Аль-Ахли13
6 Нефтчи Ф13
7 Аль-Иттихад11
8 Пахтакор11
9 Аль-Ахли11
10 Эш-Шамаль11
11 Аль-Гарафа10
12 Аль-Васл10
13 Аль-Кува10
14 Трактор10
15 Аль-Садд10
16 Аль-Наср10
Восточный регион
КомандаИО
1 Касима Антлерс13
2 Гамба Осака13
3 Шанхай Порт13
4 Бэйцзин Гоань13
5 Виссел Кобе13
6 Чонбук Хёндэ Моторс13
7 Тэджон Хана Ситизен13
8 Джохор Дарул Тазим11
9 Бурирам Юнайтед11
10 Касива Рейсол10
11 Порт10
12 Киото Санга10
13 Ратчабури10
14 Пхохан Стилерс10
15 Конган Ханой10
16 Ньюкасл Джетс10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Пахтакор
0%
Ничья
50%
Аль-Кадисия
50%

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