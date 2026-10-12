«Наблюдать за ними невероятно»: Холанд оценил защитников «ПСЖ»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Норвежский форвард высоко оценил уровень парижской команды и отдельно отметил двух её защитников — Нуну Мендеша и Ашрафа Хакими.
«У них фантастические игроки, и они играют в футбол высочайшего уровня. Вся команда особенная, но крайние защитники, которые постоянно перемещаются… За игрой Мендеша и Хакими наблюдать просто невероятно, это завораживает, я даже не знаю, как это объяснить. Мы должны хорошо подготовиться, потому что это действительно особенная команда», — приводит слова Холанда Eurosport.fr.
Форвард «горожан» обратил внимание на активность фланговых защитников парижан. По его мнению, игра Мендеша и Хакими заслуживает особого внимания, а их постоянные перемещения делают действия команды ещё более интересными.
Теперь «Манчестер Сити» предстоит встретиться с французским клубом во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 октября в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Высокая оценка со стороны Холанда подчёркивает, что английская команда серьёзно относится к предстоящему испытанию. Для достижения положительного результата «Сити» необходимо тщательно подготовиться к игре против одного из ведущих клубов Европы.
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