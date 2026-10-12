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ГКС Катовице - Вечиста Краков 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
ГКС Катовице
Вечиста Краков

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Вечиста Краков
Краков
История личных встреч
09.10.2026 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 4ГКС Катовице
19.09.2026 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице3 : 2
12.09.2026 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 1ГКС Катовице
04.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур 3 : 0ГКС Катовице
30.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 3ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия919
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Пяст1016
6 Заглембе Л1015
7 Погонь815
8 Корона915
9 ГКС Катовице915
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Радомяк98
15 Вечиста Краков98
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
2 голосов болельщиков
ГКС Катовице
50%
Ничья
50%
Вечиста Краков
0%

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