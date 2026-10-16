Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Испании после ухода из «Манчестер Юнайтед»
«Хетафе» намерен усилить состав английским нападающим Джейдоном Санчо. Испанский клуб уже направил футболисту официальное предложение, рассчитывая оформить переход на правах свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
По данным инсайдера, у Санчо есть и другие варианты продолжения карьеры, в том числе на Ближнем Востоке. Несмотря на конкуренцию, «Хетафе» рассчитывает убедить англичанина выбрать испанский чемпионат.
В клубе надеются повторить успешный опыт приглашения Мейсона Гринвуда. Ранее английский нападающий выступал за «Хетафе» на правах аренды, а его игра помогла команде получить футболиста высокого уровня. Теперь мадридский клуб хочет привлечь ещё одного известного английского игрока.
Романо также отметил, что «Хетафе» пытается осуществить ещё один громкий трансфер после Карвахаля. Клуб рассматривает возможность усиления состава за счёт футболистов, доступных без выплаты компенсации за переход.
Последней командой Санчо была «Астон Вилла», за которую он выступал на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Теперь 26-летний форвард может получить возможность продолжить карьеру в Испании. Окончательное решение по своему будущему футболисту ещё предстоит принять.
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