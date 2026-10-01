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Бёрнли - Вулверхэмптон 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Бёрнли
Вулверхэмптон

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Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вулверхэмптон2 : 3Бёрнли
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон2 : 0Бёрнли
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 4Бёрнли
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити1023
2
Повышение
Мидлсбро1021
3
Плей-офф за повышение
Вест Хэм Юнайтед1019
4
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити1017
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс1017
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион1017
7
Плей-офф за повышение
Саутгемптон1016
8
Плей-офф за повышение
Сток Сити1016
9 Блэкберн Роверс1015
10 Вулверхэмптон914
11 Миллуолл1014
12 Бристоль Сити1014
13 Чарльтон Атлетик1014
14 Болтон Уондерерс1013
15 Шеффилд Юнайтед1012
16 Портсмут911
17 Рексем1011
18 Линкольн Сити1011
19 Кардифф Сити1010
20 Норвич Сити109
21 Бёрнли108
22
Зона вылета
Уотфорд108
23
Зона вылета
Дерби Каунти106
24
Зона вылета
Престон Норт Энд104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бёрнли
0%
Ничья
0%
Вулверхэмптон
0%

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