Бёрнли - Вулверхэмптон 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
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Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Ники Хайен
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 4
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|10
|23
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|10
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|10
|17
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|17
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|10
|17
| 7
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|10
|16
| 8
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|10
|16
|9
|Блэкберн Роверс
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|9
|14
|11
|Миллуолл
|10
|14
|12
|Бристоль Сити
|10
|14
|13
|Чарльтон Атлетик
|10
|14
|14
|Болтон Уондерерс
|10
|13
|15
|Шеффилд Юнайтед
|10
|12
|16
|Портсмут
|9
|11
|17
|Рексем
|10
|11
|18
|Линкольн Сити
|10
|11
|19
|Кардифф Сити
|10
|10
|20
|Норвич Сити
|10
|9
|21
|Бёрнли
|10
|8
| 22
Зона вылета
|Уотфорд
|10
|8
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|10
|6
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|10
|4
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