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Депортиво - Леванте 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
16 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Депортиво
Леванте

Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Леванте
Валенсия
13 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Химо
22 Польша зщ Брайт Эде
20 Уругвай зщ Хосе Хименес
8 Испания пз Диего Вильярес
12 Италия пз Джакомо Квальята
19 Испания пз Луисми Крус
21 Испания пз Марио Сориано
14 Испания пз Рикардо Родригес
10 Испания нп Еремай Эрнандес
32 Камерун нп Бил Нсонго
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
3 Австрия зщ Ифеаньи Ндукве
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
20 Испания пз Ориоль Эренас
7 Испания пз Рохер Бруге
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
18 Франция пз Энзо Бардели
9 Испания нп Иван Ромеро
24 Аргентина нп Тьяго Фернандес
Главные тренеры
Испания Антонио Идальго Морилья
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
25.01.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 24-й тур Депортиво1 : 2Леванте
24.10.2024 Испания — Сегунда Сегунда. 11-й тур Леванте2 : 1Депортиво
27.01.2018 Испания - Примера 21-й тур Депортиво2 : 2Леванте
26.08.2017 Испания - Примера 2-й тур Леванте2 : 2Депортиво
19.03.2016 Испания - Примера 30-й тур Депортиво2 : 1Леванте
07.11.2015 Испания - Примера 11-й тур Леванте1 : 1Депортиво
17.05.2015 Испания - Примера 37-й тур Депортиво2 : 0Леванте
09.01.2015 Испания - Примера 18-й тур Леванте0 : 0Депортиво
13.04.2013 Испания - Примера 31-й тур Леванте0 : 4Депортиво
18.11.2012 Испания - Примера 12-й тур Депортиво0 : 2Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Бетис819
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна88
11 Сельта88
12 Хетафе88
13 Атлетик Б68
14 Эспаньол88
15 Вильярреал88
16 Расинг88
17 Леванте76
18
Зона вылета
Эльче86
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Депортиво
0%
Ничья
0%
Леванте
0%

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