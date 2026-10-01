Депортиво - Леванте 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
16 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|22
|зщ
|Брайт Эде
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|8
|пз
|Диего Вильярес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|19
|пз
|Луисми Крус
|21
|пз
|Марио Сориано
|14
|пз
|Рикардо Родригес
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|32
|нп
|Бил Нсонго
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|7
|пз
|Рохер Бруге
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|18
|пз
|Энзо Бардели
|9
|нп
|Иван Ромеро
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
|25.01.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|1 : 2
|24.10.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 1
|27.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 2
|26.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|07.11.2015
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|09.01.2015
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|13.04.2013
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 4
|18.11.2012
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|8
|8
|11
|Сельта
|8
|8
|12
|Хетафе
|8
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Эспаньол
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Эльче
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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