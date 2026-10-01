Ле-Ман - Тулуза 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
16 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Тулуза
Тулуза
|98
|вр
|Николя Косик
|15
|зщ
|Noa Boisse
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|5
|зщ
|Ароль Войе
|26
|зщ
|Райан Бамба
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|8
|пз
|Александр Лоре
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
|16
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|зщ
|Christ Tape
|22
|зщ
|Рафик Мессали
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|6
|пз
|Алексис Восса
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|11
|нп
|Сион Оппонг
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|30.01.2010
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|20.09.2009
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|22.03.2008
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|28.10.2007
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.05.2007
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|16.12.2006
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Париж
|6
|11
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|6
|11
|7
|Брест
|6
|8
|8
|Лорьян
|6
|8
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ланс
|6
|7
|11
|Страсбург
|6
|7
|12
|Анже
|6
|7
|13
|Марсель
|6
|6
|14
|Ле-Ман
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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