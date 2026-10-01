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Ле-Ман - Тулуза 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
16 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Ле-Ман
Тулуза

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Тулуза
Тулуза
98 Франция вр Николя Косик
15 Франция зщ Noa Boisse
17 Франция зщ Самюэль Йоху
5 Франция зщ Ароль Войе
26 Франция зщ Райан Бамба
22 Франция зщ Lucas Calodat
8 Франция пз Александр Лоре
29 Франция пз Lucas Bretelle
10 Франция нп Jean Vercruysse
14 ЦАР нп Луи Мафута
25 Сенегал нп Дам Гейе
16 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
12 Кот-д&#039;Ивуар зщ Christ Tape
22 Алжир зщ Рафик Мессали
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Дания пз Томас Йёргенсен
6 Франция пз Алексис Восса
20 Дания нп Каспер Тенгстедт
11 Швеция нп Сион Оппонг
9 Аргентина нп Сантьяго Идальго
Главные тренеры
Дания Йенс Бертел Аску
История личных встреч
30.01.2010 Франция - Лига 1 22-й тур Ле-Ман1 : 3Тулуза
20.09.2009 Франция - Лига 1 6-й тур Тулуза2 : 0Ле-Ман
07.02.2009 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза2 : 0Ле-Ман
13.09.2008 Франция - Лига 1 5-й тур Ле-Ман1 : 2Тулуза
22.03.2008 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза1 : 1Ле-Ман
28.10.2007 Франция - Лига 1 12-й тур Ле-Ман1 : 1Тулуза
10.05.2007 Франция - Лига 1 36-й тур Тулуза0 : 1Ле-Ман
16.12.2006 Франция - Лига 1 18-й тур Ле-Ман2 : 0Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
Лилль613
3
Лига чемпионов
Ренн613
4
Лига чемпионов
Лион611
5
Лига Европы
Париж611
6
Лига конференций
ПСЖ611
7 Брест68
8 Лорьян68
9 Ницца68
10 Ланс67
11 Страсбург67
12 Анже67
13 Марсель66
14 Ле-Ман66
15 Тулуза66
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ле-Ман
0%
Ничья
0%
Тулуза
0%

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