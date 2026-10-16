Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций 

Египетский нападающий Мохамед Салах установил историческое достижение в европейских клубных турнирах. В матче первого тура общего этапа Лиги конференций против финского КуПС форвард «Трабзонспора» отметился голом и результативной передачей, внеся весомый вклад в победу своей команды со счётом 4:2.

Как сообщает Football Tweet в социальной сети X, Салах стал первым футболистом, которому удалось забить и отдать голевую передачу в каждом из трёх главных еврокубковых турниров: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Это достижение подчёркивает универсальность египтянина, который сумел проявить себя в разных европейских соревнованиях. Результативные действия в матче с КуПС позволили ему пополнить список личных достижений и войти в историю континентального футбола.

Следующий матч в Лиге конференций «Трабзонспор» проведёт против шотландского «Хартса». Встреча запланирована на 22 октября и состоится в Турции.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Кристал Пэлас». «Трабзонспор» продолжит борьбу за успешное выступление в турнире, а Салах получит возможность развить свой результативный успех в следующих матчах.