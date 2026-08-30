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Видзев - Висла Кр 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
16 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Видзев
Висла Кр

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Составы команд
Видзев
Лодзь
Висла Кр
Краков
История личных встреч
11.10.2026 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 1Видзев
18.09.2026 Польша — Экстракласса 9-й тур Видзев2 : 2
13.09.2026 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Видзев
05.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур Видзев0 : 0
30.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь918
5 ГКС Катовице1018
6 Висла Кр1017
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Мотор109
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков108
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Висла Кр
0%

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