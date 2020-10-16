22:02 ()
Свернуть список

Айнтрахт - Кёльн 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
16 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Айнтрахт Ф
Кёльн

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Ноа Атуболу
4 Германия зщ Робин Кох
3 Франция зщ Лилиан Брассье
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
26 Япония зщ Кэйта Косуги
42 Турция пз Джан Узун
25 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
15 Германия пз Ноэль Асеко-Нкили
20 Япония нп Рицу Доан
9 Германия нп Жонатан Буркардт
11 Германия нп Юнес Эбнуталиб
1 Германия вр Марвин Швебе
22 Англия зщ Джамай Симпсон-Пьюзи
24 Грузия зщ Лука Лочошвили
3 Хорватия пз Борна Соса
8 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
37 Германия пз Линтон Майна
30 Германия пз Мариус Бюльтер
10 Германия пз Саид Эль-Мала
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
5 Германия пз Том Краус
47 Англия нп Майки Мур
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
05.04.2026 Германия — Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Кёльн
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Кёльн3 : 4Айнтрахт Ф
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн2 : 0Айнтрахт Ф
03.09.2023 Германия — Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
12.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Кёльн3 : 0Айнтрахт Ф
21.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
14.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Кёльн
18.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Айнтрахт
0%
Ничья
0%
Кёльн
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close