Айнтрахт - Кёльн 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
16 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|42
|пз
|Джан Узун
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|1
|вр
|Марвин Швебе
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|3
|пз
|Борна Соса
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|37
|пз
|Линтон Майна
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|5
|пз
|Том Краус
|47
|нп
|Майки Мур
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|05.04.2026
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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