22:03 ()
Свернуть список

Энерги - Нюрнберг 16 Октября прямая трансляция

Стадион: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия), вместимость: 22528
16 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Энерги
Нюрнберг

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Энерги
Коттбус
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
24.02.2008 Германия - Бундеслига 21-й тур Нюрнберг1 : 1Энерги
01.09.2007 Германия - Бундеслига 4-й тур Энерги1 : 1Нюрнберг
18.02.2007 Германия - Бундеслига 22-й тур Нюрнберг1 : 0Энерги
24.09.2006 Германия - Бундеслига 5-й тур Энерги1 : 1Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта721
2
Повышение
Нюрнберг717
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Вольфсбург712
6 Кайзерслаутерн712
7 Санкт-Паули710
8 Энерги78
9 Арминия78
10 Оснабрюк78
11 Айнтрахт Б77
12 Бохум77
13 Ганновер-9677
14 Дармштадт 9877
15 Гройтер Фюрт76
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ75
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Энерги
0%
Ничья
0%
Нюрнберг
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close