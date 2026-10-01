Энерги - Нюрнберг 16 Октября прямая трансляция
Стадион: ЛЕАГ Энерджи (Коттбус, Германия), вместимость: 22528
16 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
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Составы команд
Энерги
Коттбус
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|24.02.2008
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2007
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.02.2007
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|24.09.2006
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|7
|21
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|7
|17
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Вольфсбург
|7
|12
|6
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|7
|Санкт-Паули
|7
|10
|8
|Энерги
|7
|8
|9
|Арминия
|7
|8
|10
|Оснабрюк
|7
|8
|11
|Айнтрахт Б
|7
|7
|12
|Бохум
|7
|7
|13
|Ганновер-96
|7
|7
|14
|Дармштадт 98
|7
|7
|15
|Гройтер Фюрт
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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