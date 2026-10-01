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Ротор - Сочи 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Ротор
Сочи

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Составы команд
Ротор
Волгоград
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Ротор1 : 1Сочи
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Сочи0 : 0Ротор
07.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи2 : 1Ротор
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ротор1 : 2Сочи
14.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Сочи4 : 2Ротор
04.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Ротор1 : 1Сочи
08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Ротор0 : 0Сочи
26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Сочи0 : 3Ротор
05.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Ротор3 : 1Сочи
13.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Сочи0 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1326
3
Плей-офф за повышение
Велес1426
4
Плей-офф за повышение
Урал1325
5 Торпедо М1324
6 Спартак Кс1324
7 Шинник1319
8 Ротор1318
9 Уфа1318
10 Арсенал Т1316
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Сочи
0%

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