Альфаджо Сиссе побил рекорд Дель Пьеро по возрасту хет-трика в еврокубках 

Нападающий «Милана» Альфаджо Сиссе установил возрастной рекорд среди итальянских футболистов в еврокубках. В матче второго тура общего этапа Лиги Европы против «Ред Булл Зальцбург» форвард трижды поразил ворота соперника, внеся весомый вклад в победу своей команды со счётом 4:0.

На момент встречи Сиссе было 19 лет и 358 дней. Согласно данным Opta Sport, он стал самым молодым итальянцем, которому удалось оформить хет-трик в одном из европейских клубных турниров.

Прежнее достижение продержалось всего два дня. Во вторник нападающий «Брюгге» Николо Трезольди, имеющий итальянское и немецкое гражданство, трижды забил в матче Лиги чемпионов против «Интера». Его команда уступила со счётом 3:4, а сам футболист установил рекорд в возрасте 22 лет и 54 дней.

До успеха Трезольди лучшим результатом владел Алессандро Дель Пьеро. Легендарный форвард «Ювентуса» оформил хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-1997/1998 с «Монако». Та встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 4:1, а Дель Пьеро на тот момент было 23 года и 144 дня.

Теперь рекорд принадлежит Сиссе, который опередил сразу двух известных итальянских нападающих. Хет-трик в игре с «Ред Булл Зальцбург» позволил молодому форварду вписать своё имя в историю европейских турниров.