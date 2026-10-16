17:39 ()
Свернуть список

Альфаджо Сиссе побил рекорд Дель Пьеро по возрасту хет-трика в еврокубках

Дата публикации: 16-10-2026 16:55

Альфаджо Сиссе побил рекорд Дель Пьеро по возрасту хет-трика в еврокубках 

Нападающий «Милана» Альфаджо Сиссе установил возрастной рекорд среди итальянских футболистов в еврокубках. В матче второго тура общего этапа Лиги Европы против «Ред Булл Зальцбург» форвард трижды поразил ворота соперника, внеся весомый вклад в победу своей команды со счётом 4:0.

На момент встречи Сиссе было 19 лет и 358 дней. Согласно данным Opta Sport, он стал самым молодым итальянцем, которому удалось оформить хет-трик в одном из европейских клубных турниров.

Прежнее достижение продержалось всего два дня. Во вторник нападающий «Брюгге» Николо Трезольди, имеющий итальянское и немецкое гражданство, трижды забил в матче Лиги чемпионов против «Интера». Его команда уступила со счётом 3:4, а сам футболист установил рекорд в возрасте 22 лет и 54 дней.

До успеха Трезольди лучшим результатом владел Алессандро Дель Пьеро. Легендарный форвард «Ювентуса» оформил хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-1997/1998 с «Монако». Та встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 4:1, а Дель Пьеро на тот момент было 23 года и 144 дня.

Теперь рекорд принадлежит Сиссе, который опередил сразу двух известных итальянских нападающих. Хет-трик в игре с «Ред Булл Зальцбург» позволил молодому форварду вписать своё имя в историю европейских турниров.

Социальные комментарии Cackle
  • Инфантино извинился за план привлечения частных инвестиций в ФИФА
    Инфантино извинился за план привлечения частных инвестиций в ФИФА
    Президент ФИФА Джанни Инфантино принёс извинения за свою инициативу по привлечению частных инвестиций, вызвавшую недовольство среди футбольных...
  • Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
    Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
    Египетский нападающий Мохамед Салах установил историческое достижение в европейских клубных турнирах. В матче первого тура общего этапа Лиги...
  • Аморим оценил силу «Ред Булл Зальцбург» перед встречей с «Миланом»
    Аморим оценил силу «Ред Булл Зальцбург» перед встречей с «Миланом»
    Главный тренер «Милана» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги Европы против австрийского «Ред Булл Зальцбург»....
  • Семеньо назвал главную причину поражения «Манчестер Сити» от ПСЖ
    Семеньо назвал главную причину поражения «Манчестер Сити» от ПСЖ
    Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо прокомментировал поражение английской команды от французского «Пари Сен-Жермен» во втором туре общего...
  • Лаутаро Мартинес получил травму в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
    Лаутаро Мартинес получил травму в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
    Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге»....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close