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Вечиста Краков - Ракув 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
16 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Вечиста Краков
Ракув

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Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Ракув
Ченстохова
История личных встреч
12.10.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Вечиста Краков
09.10.2026 Польша — Экстракласса 10-й тур Вечиста Краков3 : 0
18.09.2026 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Вечиста Краков
13.09.2026 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Вечиста Краков
07.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур Вечиста Краков1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь918
5 ГКС Катовице1018
6 Висла Кр1017
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Мотор109
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков108
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вечиста Краков
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

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