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Инфантино извинился за план привлечения частных инвестиций в ФИФА

Дата публикации: 16-10-2026 16:53

Инфантино извинился за план привлечения частных инвестиций в ФИФА 

Президент ФИФА Джанни Инфантино принёс извинения за свою инициативу по привлечению частных инвестиций, вызвавшую недовольство среди футбольных руководителей Европы. Об этом сообщает ESPN по итогам заседания совета организации, состоявшегося 15 октября в Цюрихе.

Одной из главных тем встречи стал план Инфантино по привлечению капитала совместно с Джошуа Кушнером. О нём стало известно из публикаций в СМИ спустя девять дней после финала чемпионата мира 2026 года. Как рассказала вице-президент ФИФА и глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт, президент начал заседание с извинений за негативную реакцию, которую вызвала эта инициатива.

Однако за три с половиной часа переговоров участники не получили убедительных ответов на наиболее острые вопросы. Европейские футбольные функционеры потребовали предоставить письменные доказательства, подтверждающие детали схемы привлечения частных инвестиций. В ответ Инфантино предложил направить ему вопросы в письменном виде.

«Этот человек должен ответить на данные вопросы. Если он на них не ответит, он не подходит на пост президента ФИФА», — заявила Хьюитт.

Глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф также выразил недовольство результатами встречи. По его словам, внятных разъяснений получить не удалось, а организации необходим руководитель с безупречной репутацией, способный восстановить утраченное доверие.

В повестке заседания, помимо инвестиционного плана, значился и вопрос об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года. При этом, как отмечает ESPN, Инфантино не представил новых сведений и документов по наиболее проблемным направлениям деятельности ФИФА.

Инфантино возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года. Очередные выборы президента ФИФА запланированы на весну 2027-го и должны пройти в Марокко.

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