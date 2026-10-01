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Фрозиноне - Сассуоло 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
16 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Фрозиноне
Сассуоло

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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Сассуоло
Сассуоло
История личных встреч
02.09.2026 Кубок Италии 1/16 финала Сассуоло1 : 1 4 : 3Фрозиноне
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Сассуоло0 : 1Фрозиноне
14.12.2024 Италия — Серия B Серия В. 17-й тур Фрозиноне1 : 2Сассуоло
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло1 : 0Фрозиноне
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фрозиноне4 : 2Сассуоло
05.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Сассуоло2 : 2Фрозиноне
16.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Фрозиноне0 : 2Сассуоло
08.05.2016 Италия - Серия А 37-й тур Фрозиноне0 : 1Сассуоло
06.01.2016 Италия - Серия А 18-й тур Сассуоло2 : 2Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри613
5
Лига Европы
Милан612
6
Лига конференций
Ювентус611
7 Комо611
8 Наполи610
9 Фрозиноне610
10 Аталанта69
11 Сассуоло68
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья65
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрозиноне
0%
Ничья
0%
Сассуоло
0%

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