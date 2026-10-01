Фрозиноне - Сассуоло 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
16 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Сассуоло
Сассуоло
История личных встреч
|02.09.2026
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 3
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 17-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Милан
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|6
|11
|7
|Комо
|6
|11
|8
|Наполи
|6
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|6
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|6
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|6
|0
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