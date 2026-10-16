Херенвен - Эксельсиор 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
16 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
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Составы команд
Херенвен
Херенвен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|19.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 3
|24.02.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|20.09.2017
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|9
|Эксельсиор
|8
|11
|10
|Херенвен
|8
|9
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|8
|3
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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