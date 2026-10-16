02:42 ()
Свернуть список

Херенвен - Эксельсиор 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
16 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Херенвен
Эксельсиор

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор1 : 2Херенвен
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Херенвен2 : 1Эксельсиор
19.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Эксельсиор3 : 0Херенвен
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Херенвен0 : 3Эксельсиор
13.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Херенвен0 : 0Эксельсиор
05.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор0 : 1Херенвен
30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен1 : 0Эксельсиор
22.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Эксельсиор3 : 3Херенвен
24.02.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен0 : 1Эксельсиор
20.09.2017 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор1 : 2Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Гоу Эхед Иглс811
9 Эксельсиор811
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле84
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг83
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Херенвен
0%
Ничья
0%
Эксельсиор
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close