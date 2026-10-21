«Рома» одержала крупную победу над «Слованом» на «Олимпико» в матче третьего тура Лиги чемпионов 

Итальянская «Рома» уверенно обыграла братиславский «Слован» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча прошла во вторник, 20 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Главным арбитром матча был швейцарец Сандро Шерер.

Римляне захватили инициативу и открыли счёт на 21-й минуте. Испанский защитник Марио Эрмосо удачно подключился к атаке и отправил мяч в сетку после передачи Даниэле Гиларди.

Перед перерывом преимущество итальянской команды стало ещё более ощутимым. На 39-й минуте аргентинский защитник Науэль Молина забил второй гол «Ромы», воспользовавшись передачей нидерландского нападающего Дониэлла Малена. Благодаря этому точному удару хозяева ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Во втором тайме подопечные Джан Пьеро Гасперини быстро довели счёт до разгромного. На 53-й минуте Никколо Пизилли поразил ворота братиславской команды после очередного результативного паса Малена. Таким образом, нидерландский форвард записал на свой счёт уже вторую голевую передачу в матче.

Спустя пять минут Мален отметился и сам. На 58-й минуте нападающий уверенно реализовал пенальти, забив четвёртый мяч римского клуба и установив окончательный результат — 4:0.

После этого счёт больше не изменился. «Рома» продемонстрировала уверенную игру на домашнем стадионе и добилась крупной победы над «Слованом». Важную роль в успехе хозяев сыграл Дониэлл Мален, принявший непосредственное участие в трёх голевых эпизодах: он отдал две результативные передачи и реализовал одиннадцатиметровый удар.