ПСВ одержал минимальную победу над «Порту» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов 

Нидерландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над португальским «Порту» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась во вторник, 20 октября, на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск, а обслуживала игру немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе. Ни одной из команд не удалось открыть счёт до перерыва, поэтому судьба встречи решилась во второй половине матча.

Единственный гол был забит на 57-й минуте. Полузащитник ПСВ Гус Тиль, ранее выступавший за московский «Спартак», поразил ворота «Порту» после передачи своего партнёра по команде Свена Мейнанса. Этот мяч стал решающим и позволил нидерландскому клубу выйти вперёд.

В оставшееся время «Порту» пытался отыграться и избежать поражения на домашнем стадионе, однако сравнять счёт хозяевам не удалось. ПСВ сохранил минимальное преимущество до финального свистка и увёз из Порту победу со счётом 1:0.

Таким образом, исход встречи определил один точный удар Гуса Тиля в начале второго тайма. Нидерландская команда добилась важного результата в рамках общего этапа Лиги чемпионов, тогда как «Порту» не смог воспользоваться преимуществом домашнего поля.