«Штутгарт» и «Атлетико» не выявили победителя в матче третьего тура Лиги чемпионов 

Немецкий «Штутгарт» и мадридский «Атлетико» не выявили победителя в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась во вторник, 20 октября, на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром игры был представитель Нидерландов Сердар Гёзюбююк.

Первый тайм прошёл в борьбе, а открыть счёт хозяевам удалось на 36-й минуте. Полузащитник «Штутгарта» Джейми Левелинг воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота испанской команды, выведя немецкий клуб вперёд.

Однако после перерыва «Атлетико» быстро восстановил равновесие. Уже на 47-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес завершил атаку мадридцев точным ударом после передачи Адемолы Лукмана. Таким образом, гости сравняли счёт практически сразу после возобновления игры.

В дальнейшем команды продолжили борьбу за преимущество, но на 64-й минуте «Атлетико» оказался в сложной ситуации. Датский полузащитник мадридцев Мортен Юльманн был удалён с поля прямой красной карточкой за грубый фол. Испанской команде пришлось продолжать встречу в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, «Штутгарту» не удалось добиться победы. Встреча завершилась со счётом 1:1, и соперники разделили очки в рамках общего этапа Лиги чемпионов.