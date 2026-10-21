«Ливерпуль» победил «Вильярреал» в матче третьего тура Лиги чемпионов 

Английский «Ливерпуль» обыграл испанский «Вильярреал» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Главным арбитром игры был польский судья Шимон Марциняк.

Гости начали встречу гораздо успешнее соперника и уже на четвёртой минуте вышли вперёд. Нападающий Жорж Микаутадзе воспользовался ошибкой защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и отправил мяч в ворота хозяев. На 29-й минуте «Вильярреал» увеличил преимущество: отличился защитник Серхи Кардона, сделав счёт 2:0.

Однако до перерыва английская команда сумела вернуться в игру. На 36-й минуте полузащитник Алексис Мак Аллистер сократил отставание после розыгрыша углового. Уже в компенсированное к первому тайму время «Ливерпуль» восстановил равновесие: на 45+2-й минуте защитник Рональд Араухо выиграл верховую борьбу и ударом головой замкнул подачу с углового.

После перерыва хозяева продолжили атаковать и на 66-й минуте вышли вперёд. Мак Аллистер вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и завершив результативную комбинацию своей команды. Ещё через три минуты полузащитник Флориан Вирц забил четвёртый гол «Ливерпуля» в матче, укрепив преимущество англичан.

«Вильярреал» не отказался от попыток спасти встречу и на 87-й минуте сократил разрыв в счёте усилиями нападающего Тани Олувасейи. Тем не менее испанскому клубу не удалось забить ещё раз, и финальный свисток зафиксировал победу «Ливерпуля» — 3:2.

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов в активе английской команды девять очков. «Вильярреал» по итогам трёх матчей набрал три очка.

В следующем туре испанский клуб встретится с «ПСЖ», а «Ливерпуль» сыграет против турецкого «Фенербахче».