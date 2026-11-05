«Комо» установил два рекорда Лиги чемпионов после разгрома «Ланса» 

Итальянский «Комо» добился исторического результата в Лиге чемпионов. Разгромив французский «Ланс» со счётом 9:1 в матче четвёртого тура общего этапа сезона-2026/2027, команда Сеска Фабрегаса установила сразу два достижения главного еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Боллар-Делелис» 4 ноября.

Первым рекордом стала разница в счёте. «Комо» одержал крупнейшую гостевую победу за всю историю Лиги чемпионов, выиграв с преимуществом в восемь мячей. Прежде ни одной команде не удавалось добиться такого результата на поле соперника. При этом по общей разнице голов итальянцы повторили достижение турнира: ранее с преимуществом в восемь мячей побеждали «Ливерпуль» и мадридский «Реал», оба клуба выигрывали со счётом 8:0 в домашних матчах — у «Бешикташа» и «Мальмё» соответственно.

Второе достижение связано с результативностью. «Комо» стал первой командой, которой удалось забить девять голов в выездном матче Лиги чемпионов. Ранее девять мячей за одну игру турнира забивал только мюнхенский «Бавария» — в сентябре 2024 года немецкий клуб разгромил загребское «Динамо» со счётом 9:2. Таким образом, итальянцы не только повторили рекордную разницу в счёте, но и установили новое достижение для гостевых встреч.

Победа над «Лансом» стала третьей для «Комо» в четырёх матчах дебютного сезона в Лиге чемпионов. Команда Фабрегаса набрала девять очков и поднялась на четвёртое место в общей таблице. В следующем туре итальянский клуб 24 ноября сыграет на своём поле с греческим АЕК. «Ланс» в тот же день встретится на выезде с немецким «РБ Лейпциг».