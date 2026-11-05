Моуринью рассказал, почему заменил Винисиуса в концовке встречи с АЕКом
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью остался доволен выступлением Винисиуса Жуниора в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против греческого АЕКа. Бразилец появился в стартовом составе и провёл на поле 81 минуту, однако не отметился голами или результативными передачами. Несмотря на отсутствие результативных действий, португальский специалист положительно оценил его работу.
Моуринью также объяснил, почему решил заменить нападающего в заключительной части встречи. По словам тренера, перестановки на левом фланге были связаны прежде всего с желанием добавить команде свежести. Наставник отметил готовность вышедших на замену футболистов и отдельно остановился на тактических качествах Альваро Каррераса и Браима Диаса.
«Я думаю, он провёл хорошую игру. Потом я решил освежить игру на левом фланге, проведя две замены. Кукурелья получил жёлтую карточку, а Альваро [Каррерас] был свеж. Альваро часто выбегает вперёд на фланге, а Браим очень хорош в центре. Я хотел задействовать несколько свежих игроков, но, на мой взгляд, Вини сыграл очень достойно», — приводит слова Моуринью AS.
Победа над АЕКом стала для мадридцев волевой: встреча завершилась со счётом 3:2. Винисиус не принял непосредственного участия в голевых атаках, однако получил поддержку со стороны главного тренера, который не стал связывать его замену с неудовлетворительной игрой.
В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 12 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и три результативные передачи.
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