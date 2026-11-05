Энцо Мареска оценил победу «Манчестер Сити» над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов 

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды над «РБ Лейпциг» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Английский клуб выиграл в Германии со счётом 3:2, хотя по ходу встречи дважды позволял сопернику сравнять результат.

Итальянский специалист признал, что матч складывался для его команды неоднозначно. По словам Марески, «горожане» в целом контролировали ход игры, но периодически испытывали серьёзные затруднения. Отдельно наставник отметил качество действий немецкого клуба и опасность его фланговых футболистов.

«Порой встреча складывалась непросто. Мы владели преимуществом, однако в определённые эпизоды испытывали сложности. Лига чемпионов, гостевой матч в Германии — это всегда серьёзное испытание, поэтому я доволен тем, что мы взяли три очка. Соперник действовал агрессивно и слаженно, а их крайние нападающие несли реальную угрозу. При быстрых переходах из обороны в атаку требовалась предельная внимательность. Мы удовлетворены исходом — теперь необходимо восстановиться и продолжать работу», — приводит слова Марески BBC.

Победа позволила «Манчестер Сити» довести количество набранных очков до девяти. После четырёх туров команда занимает седьмое место в сводной таблице общего этапа. «РБ Лейпциг» с тремя баллами располагается на 29-й строчке.

Мареска подчеркнул, что сейчас команде важно восстановиться после непростого выезда и переключиться на следующие задачи. Для «Манчестер Сити» три очка в Германии стали особенно ценным результатом с учётом того, что хозяева дважды отыгрывались и сохраняли интригу практически до самой концовки.