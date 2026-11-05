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В Бразилии показали 53 красные карточки за один матч - установлен мировой рекорд

Дата публикации: 05-11-2026 10:34

В Бразилии показали 53 красные карточки за один матч 

Полуфинальный матч второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди команд до 20 лет между «Уберландией» и «Маморе» завершился массовой дракой и рекордным количеством удалений. Главный арбитр Фернандо Патрик выписал красные карточки 53 участникам встречи. По данным CNN Brasil, этот показатель превзошёл прежнее мировое достижение.

Инцидент произошёл в концовке игры, когда «Маморе» забил третий мяч и повёл со счётом 3:1. На 54-й минуте второго тайма футболист гостей Дави во время празднования гола обратился к соперникам с провокационными жестами и оскорблениями. Это спровоцировало массовую потасовку, в которой участвовали игроки и представители обеих команд.

По итогам разбирательства удаления получили 43 футболиста, восемь представителей тренерских штабов и два руководителя клубов. Всего арбитр зафиксировал 53 красные карточки: 29 — представителям «Маморе» и 24 — «Уберландии». При этом три игрока были удалены ещё до массовой драки за отдельные нарушения.

В судейском протоколе Фернандо Патрик указал, что во время потасовки футболисты наносили друг другу удары руками и ногами. Из-за масштабов беспорядков арбитр не смог предъявить всем участникам красные карточки непосредственно на поле и оформил удаления в протоколе. Встреча завершилась при счёте 3:1 в пользу «Маморе».

На этом неприятности для судейской бригады не закончились. Арбитр сообщил об угрозах со стороны представителей «Уберландии» и заявил о подаче соответствующего заявления в полицию. В частности, претензии возникли к менеджерам клуба, получившим красные карточки за оскорбления и угрозы в адрес судьи.

Прежний рекорд по количеству удалений в одном футбольном матче составлял 36 красных карточек. Его установили 27 февраля 2011 года в игре пятого дивизиона чемпионата Аргентины между «Атлетико Клейпол» и «Викториано Аренас». Теперь бразильская встреча превзошла этот показатель сразу на 17 удалений.

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