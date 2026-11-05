Артета раскритиковал игру «Арсенала» во втором тайме матча со «Славией» 

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над пражской «Славией» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Лондонцы выиграли со счётом 2:1, однако после уверенного первого тайма столкнулись с серьёзным сопротивлением хозяев и позволили им вернуть интригу в концовке встречи.

Испанский специалист признал, что игра получилась неоднородной. По его оценке, до перерыва «канониры» действовали на высоком уровне и имели достаточно возможностей, чтобы обеспечить себе более комфортное преимущество. Реализовать все моменты команда не сумела, чем осложнила себе задачу после возобновления игры.

«Победы в гостях в Лиге чемпионов всегда на вес золота, и даются они невероятно тяжело. Сегодняшняя игра получилась из двух совершенно разных половин. В первом тайме мы обязаны были решать исход, забив три или четыре мяча, но упустили свои шансы. Сразу после перерыва мы небрежно теряли мяч и были вынуждены уйти в глухую оборону. Пришлось серьёзно пострадать, и нам определённо есть над чем работать: то, что не удалось в первой половине, нужно было исправлять во второй», — приводит слова Артеты TNT Sports.

Отдельно наставник затронул кадровые решения. Перед встречей с пражской командой он внёс шесть изменений в стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем. Артета подчеркнул, что доверяет футболистам, которые получили возможность выйти на поле, и не считает, что поступил бы иначе. Также тренер обратил внимание на насыщенный график команды: игра в Праге стала для «Арсенала» уже 11-м выездным матчем.

Победа позволила лондонцам набрать 10 очков после четырёх туров и подняться на третье место в общей таблице Лиги чемпионов. «Славия» с одним баллом занимает 34-ю позицию. Несмотря на положительный результат, Артета дал понять, что команда должна извлечь уроки из проблем, возникших после перерыва.