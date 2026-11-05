«Ланс» стал первым клубом из топ-5 лиг, пропустившим девять голов дома в еврокубках 

Французский «Ланс» установил антирекорд европейских клубных турниров после домашнего поражения от итальянского «Комо» со счётом 1:9. Встреча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 состоялась на стадионе «Боллар-Делелис» и завершилась историческим результатом для обеих команд.

Как сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный в соцсети X под псевдонимом Mister Chip, «Ланс» стал первым представителем клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов, пропустившим девять мячей в домашнем матче еврокубков. Ни одной команде из Англии, Испании, Германии, Италии или Франции прежде не доводилось переживать подобное на своём поле.

Поражение от «Комо» стало также самым крупным для французского клуба в истории Лиги чемпионов. Итальянская команда под руководством Сеска Фабрегаса забила девять мячей, а единственный гол хозяев на 65-й минуте провёл Рубен Агилар. При этом гости не просто добились разгромного результата, но и установили рекорд по количеству голов, забитых одной командой в выездном матче Лиги чемпионов.

После четырёх туров «Ланс» имеет в активе три очка и занимает 33-е место в общей таблице турнира. «Комо» набрал девять баллов и располагается на четвёртой строчке. Для итальянского клуба, проводящего дебютный сезон в Лиге чемпионов, это уже третья победа на общем этапе.

Следующие матчи команды проведут 24 ноября. «Комо» сыграет дома с греческим АЕК, а «Ланс» отправится в Германию на встречу с «РБ Лейпциг».