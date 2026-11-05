Новый контракт с «Баварией» сделал Кейна самым высокооплачиваемым игроком Европы
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн после подписания нового соглашения с клубом возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки, английский форвард теперь получает самую высокую гарантированную зарплату среди игроков европейских клубов.
О продлении контракта 33-летнего нападающего было объявлено 5 ноября. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года и стало самым дорогим в истории мюнхенского клуба. При этом финансовые условия официально не раскрываются. По информации источников издания, некоторые футболисты могут зарабатывать больше Кейна с учётом различных бонусов, однако по размеру гарантированных выплат англичанин вышел на первое место в Европе.
Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года, когда перебрался в Германию из лондонского «Тоттенхэма». За это время нападающий провёл 161 официальный матч и забил 156 голов. Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии, выиграл Кубок страны и дважды завоевал Суперкубок имени Франца Беккенбауэра.
Продление соглашения стало очередным признанием достижений форварда. В октябре 2026 года Кейн получил «Золотой мяч», став первым английским футболистом за 25 лет, удостоенным этой награды. Ранее он также дважды выигрывал «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 60 млн евро. Новый контракт позволит «Баварии» сохранить своего главного голеадора как минимум до лета 2029 года, а самому Кейну — продолжить борьбу за трофеи в составе немецкого гранда.
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