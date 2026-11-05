«Бавария» официально объявила о новом соглашении с обладателем «Золотого мяча» Кейном
Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контракта с нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба. Новое соглашение с капитаном сборной Англии рассчитано до 30 июня 2029 года. Предыдущий контракт форварда действовал до лета 2027-го, поэтому стороны продлили сотрудничество ещё на два сезона.
Кейн перебрался в Мюнхен из лондонского «Тоттенхэма» летом 2023 года и за короткое время стал одним из ключевых футболистов команды. За этот период английский нападающий провёл 161 официальный матч, в которых забил 156 голов. Его результативность помогла «Баварии» дважды выиграть чемпионат Германии, завоевать Кубок страны и дважды стать обладателем Суперкубка имени Франца Беккенбауэра.
Сам нападающий также подчеркнул, что доволен жизнью в Мюнхене и рассчитывает продолжить выступления за немецкий клуб.
«Я чувствую себя в "Баварии" как дома. Мне нравятся клуб, болельщики и город Мюнхен. У нас отличная команда и прекрасный тренер — Венсан Компани. Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Моя семья тоже очень счастлива здесь. Я хотел остаться и теперь с нетерпением жду будущего. Надеюсь завоевать с этой командой ещё много трофеев», — заявил Кейн в интервью официальному сайту клуба.
Продление соглашения состоялось вскоре после того, как форвард получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом мира. В «Баварии» отметили не только его голевые показатели, но и влияние на игру команды, лидерские качества и профессионализм.
Таким образом, мюнхенцы обеспечили себе присутствие одного из самых результативных нападающих современного футбола как минимум до лета 2029 года. Кейн, которому предстоит продолжить выступления в Германии, намерен пополнить коллекцию трофеев вместе с командой Венсана Компани.
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