ФК Комо: от итальянской Серии D до Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2026 17:45

Амбициозная команда из небольшого 80-тысячного городка продолжает успешно выступать в Серии А и недавно выиграла свой дебютный матч в главном клубном турнире Европы. В это сложно поверить, но всего 9 лет назад Комо барахтался в любительском дивизионе и рисковал полностью исчезнуть с футбольной карты из-за крупных финансовых проблем. Беттинговая компания 1xBet расскажет, как «Ларианцы» возродились из пепла и стремительно ворвались в число лучших итальянских клубов.

Беда не пришла одна

Сезон 2015/2016 выдался для Комо катастрофическим. Команда вылетела из Серии Б, заняв последнее место в турнирной таблице, после чего последовали серьезные финансовые трудности. Постепенно нарастающий кризис привел к тому, что в 2017 году «Ларианцы» прошли через процедуру банкротства и оказались в Серии D - любительском дивизионе. Чтобы изменить ситуацию, клубу потребовался полный перезапуск.

Новые владельцы и радикальная перезагрузка

В 2019 году Комо приобрела компания SENT Entertainment, являющаяся частью конгломерата Djarum Group. Ее владельцы – индонезийские бизнесмены Роберт Буди Хартоно и Майкл Бамбанг Хартоно – начали перестройку и разработали масштабную стратегию развития клуба. Идеей нового руководства было не только усилить состав высококлассными игроками, но и планомерно улучшать инфраструктуру, а также выстраивать собственный успешный бренд. Серьезные инвестиции были сделаны в тренировочную базу, юношескую академию и домашнюю арену клуба.

Отдельным элементом бизнес-проекта SENT Entertainment стало знаменитое озеро Комо, на берегу которого расположен стадион «Джузеппе Сингалиьня». Живописный водоем привлекает внимание огромного числа туристов, которые приезжают полюбоваться красотой этого чуда природы и заодно посетить игру местной футбольной команды. Нередко такие путешествия совершают различные знаменитости: на матчах «Ларианцев» можно было заметить Хью Гранта, Киру Найтли, Эндрю Гарфилда, Майкла Фассбендера и других голливудских звезд.

Под крылом SENT Entertainment Комо начал быстро прогрессировать: команда выиграла дивизион D с рекордным количеством очков и добыла путевку в Серию С. Сезон 2019/2020 был остановлен из-за пандемии COVID-19, но уже в следующем розыгрыше турнира «Ларианцы» одержали победу и поднялись в Серию В. Во втором по силе итальянском дивизионе клуб провел три года, приспосабливаясь к более высокому уровню футбола. В кампании 2023/2024 Комо финишировал вторым и заслужил право выступать в Серии А.

Сеск Фабрегас – двигатель прогресса

Знаменитый испанский полузащитник присоединился к Комо в качестве футболиста в 2022 году, однако настолько проникся проектом, что решил вложить в него собственные средства.

По окончании карьеры игрока Фабрегас поработал тренером молодежки Комо, а затем возглавил и главную команду. Под его руководством «Ларианцы» стали серьезной силой в Серии А, а сам Сеск превратился в одного из наиболее перспективных молодых специалистов Европы.

По итогам сезона 2025/2026 Фабрегас привел Комо к 4 месту в чемпионате Италии. Благодаря этому результату клуб впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Среди других заметных фигур, причастных к успеху Комо, – президент клуба Мирван Сурвасо, спортивный директор Карлальберто Луди, член совета директоров Рафаэль Варан, а также акционер Тьерри Анри.

Самая необычная команда Италии

Комо привлекает к себе огромное внимание не только симпатичным спортивным проектом, но и особой игровой философией. «Ларианцы» не отсиживаются в защите, а делают ставку на агрессивный и атакующий футбол. В то время как многие гранды Серии А используют расстановку 3-5-2, подопечные Сеска Фабрегаса играют по тактической схеме 4-2-3-1 с акцентом на контроль мяча.

Лицом современного Комо являются молодые и талантливые игроки. В составе команды выступают такие восходящие звезды, как Нико Пас, Ассане Диао, Мартин Батурина, Хакобо Рамон и другие.

Впереди новые успехи

«Ларианцы» продолжают развивать свой проект и демонстрировать убедительные результаты на футбольном поле. В дебютном матче Лиги чемпионов против Лейпцига Комо добыл разгромную победу со счетом 4:1, а в чемпионате Италии команда сражается за верхние места в турнирной таблице. Трудные времена клуба остались позади, и теперь в Комо могут с уверенностью смотреть в будущее, ставя перед собой все более амбициозные цели.

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