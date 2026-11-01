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Саудовская Аравия - Узбекистан 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
17 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Саудовская Аравия
Узбекистан

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Составы команд
Саудовская Аравия
Узбекистан
Главные тренеры
Франция Ренар Эрве
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
15.06.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа D. 10-й тур Саудовская Аравия3 : 0Узбекистан
14.11.2019 ЧМ-2022 - Азия Группа D. 5-й тур Узбекистан2 : 3Саудовская Аравия
18.01.2015 Кубок Азии Группа B. 3-й тур Узбекистан3 : 1Саудовская Аравия
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Саудовская Аравия
0%
Ничья
0%
Узбекистан
0%

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