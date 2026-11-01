Саудовская Аравия - Узбекистан 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
17 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Саудовская Аравия
Узбекистан
Главные тренеры
|Ренар Эрве
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|15.06.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа D. 10-й тур
|3 : 0
|14.11.2019
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа D. 5-й тур
|2 : 3
|18.01.2015
|Кубок Азии
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
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