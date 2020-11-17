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Украина - Грузия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 6-й тур
Украина
Грузия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Украина
Грузия
Главные тренеры
ИталияАндреа Мальдера
ГрузияРамаз Сванадзе
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 2-й турГрузия0 : 0Украина
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 5-й турГрузия1 : 1Украина
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й турУкраина1 : 0Грузия
09.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Грузия1 : 2Украина
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 9-й турГрузия1 : 1Украина
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 2-й турУкраина3 : 2Грузия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия511
2
Плей-офф за повышение
Венгрия510
3 Украина54
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия511
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия55
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина58
3 Польша54
4
Стыковая зона
Румыния53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Украина
0%
Ничья
0%
Грузия
0%

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