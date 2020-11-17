Украина - Грузия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 6-й тур
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Составы команд
Украина
Грузия
Главные тренеры
|Андреа Мальдера
|Рамаз Сванадзе
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 5-й тур
|1 : 1
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 3-й тур
|1 : 0
|09.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 1
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|5
|8
|3
|Шотландия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|5
|10
|3
|Украина
|5
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|5
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|5
|6
|3
|Ирландия
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|5
|3
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|5
|8
|3
|Польша
|5
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|5
|3
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