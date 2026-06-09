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Россия - Венесуэла 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Россия
Венесуэла

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Составы команд
Россия
Венесуэла
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Венесуэла Освальдо Аугусто Вискаррондо
История личных встреч
12.11.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 3Россия
06.10.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия3 : 3
03.10.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия6 : 0
29.09.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия2 : 0
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия3 : 0
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Россия
0%
Ничья
0%
Венесуэла
0%

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