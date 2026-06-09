Россия - Венесуэла 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Россия
Венесуэла
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Освальдо Аугусто Вискаррондо
История личных встреч
|12.11.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|06.10.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|03.10.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|29.09.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|09.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
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