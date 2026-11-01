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Польша - Швеция 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 6-й тур
Польша
Швеция

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Польша
Швеция
Главные тренеры
ПольшаЯн Урбан
АнглияГрэм Поттер
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 2-й турШвеция3 : 1Польша
31.03.2026ЧМ-2026 — ЕвропаПлей-офф. ФиналШвеция3 : 2Польша
29.03.2022ЧМ-2022 — ЕвропаПлей-офф - ФиналПольша2 : 0Швеция
23.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа E. 3-й турШвеция3 : 2Польша
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия511
2
Плей-офф за повышение
Венгрия510
3 Украина54
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия511
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия55
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина58
3 Польша54
4
Стыковая зона
Румыния53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Польша
0%
Ничья
0%
Швеция
0%

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