Дания - Норвегия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 6-й тур
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Составы команд
Дания
Норвегия
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 4. 1-й тур
|3 : 2
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|3 : 1
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|15.01.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2012
|1 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|2 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|6
|13
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|6
|12
| 3
Стыковая зона
|Италия
|6
|10
| 4
Зона вылета
|Турция
|6
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|5
|11
| 2
1/4 финала
|Греция
|5
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|5
|8
| 4
Зона вылета
|Сербия
|5
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Англия
|6
|15
| 2
1/4 финала
|Испания
|6
|15
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|6
|6
| 4
Зона вылета
|Чехия
|6
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|5
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|5
|9
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|5
|3
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